Diese Magdeburgerinnen üben ein ganz besonderes Ehrenamt aus: Sie unterstützen frischgebackene Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Babys. Mit Herz und helfender Hand widmen sie sich den Familien.

Magdeburg. - Die „Wellcome-Angel“ unterstützen frischgebackene Familien in den ersten Monaten. Sie sind eine Hilfe für Eltern und eine Bezugsperson für die Kinder. Was ihre Arbeit für sie so besonders macht und wie sehr die Eltern die Arbeit der Ehrenamtlichen schätzen.