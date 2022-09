Hengstmanns starten mit einem Fest und Gastronomie in Eigenregie in die neue Spielzeit

Voller Tatendrang sind die Hengstmann-Kabarettisten aus Magdeburg. In der Sommerpause haben sie renoviert. In der neuen Spielzeit nehmen sie gewissermaßen auch die Gastronomie in die eigene Hand. Langfristig soll sie auch außerhalb des Kabarett-Programms öffnen.

Die Brüder Tobias und Sebastian Hengstmann hatten in den vergangenen Tagen noch alle Hände voll zu tun, um alles für die neue Spielzeit vorzubereiten. Am 16. September wird ein Eröffnungsfest gefeiert.

Magdeburg - Bei den Hengstmännern am Breiten Weg ist in den vergangenen Tagen noch fleißig gewerkelt worden. Der Vorhang wurde angebracht, Mobiliar und Regale verschraubt, die Bar eingerichtet, Scheinwerfer und andere Technik wurden montiert. Die neue Spielzeit starten die Hengstmänner im frisch renovierten Saal. Schon länger sei klar gewesen, dass mal etwas gemacht werden müsste, erzählt Tobias Hengstmann. Als nun der Vorhang erneuert werden sollte und zum ersten Mal nach 13 Jahren wieder Tageslicht in den Saal am Breiten Weg fiel, war klar: Es ist Zeit. Der Saal wurde in der Sommerpause komplett erneuert. Die Besucher werden mit neuem Farbkonzept empfangen, mit Bildern des Fotografen Rayk Weber und einer Gastronomie, die die Hengstmänner selbst in die Hand nehmen.