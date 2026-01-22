Herr Ulrich kündigt Album an Nach Therapie wegen Drogensucht: Magdeburger Sänger zurück mit neuer Musik
Lange war es still um den Magdeburger Musiker Herr Ulrich. Wie er jetzt in den sozialen Medien nacherzählt, musste er sich zum bisherigen Höhepunkt seiner Karriere in Therapie und Entwöhnung begeben. Nun ist er zurück und kündigt neue Musik an.
Aktualisiert: 03.02.2026, 13:33
Magdeburg. - Nach einer Pause ist der Magdeburger Musiker Herr Ulrich zurück und hat neue Musik im Gepäck. Im Album „Gut genug“ verarbeitet der junge Sänger sein Suchtproblem und die emotional aufwühlende Zeit, die hinter ihm liegt.