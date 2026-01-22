Herr Ulrich kündigt Album an Nach Therapie wegen Drogensucht: Magdeburger Sänger zurück mit neuer Musik

Lange war es still um den Magdeburger Musiker Herr Ulrich. Wie er jetzt in den sozialen Medien nacherzählt, musste er sich zum bisherigen Höhepunkt seiner Karriere in Therapie und Entwöhnung begeben. Nun ist er zurück und kündigt neue Musik an.