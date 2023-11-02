In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 6. bis 8. Februar 2026 ein umfangreiches Programm.

Kunstkantine: Zum 105. Mal heißt in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 "Schwarzes Gold". Ab 19.30 Uhr werden am 6.2. ausschließlich Stücke von Vinylplatten - auch die der Gäste - gespielt.

Ellen Noir: Acht jähriges Bestehen feiert das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 über zwei Tage. Am 6.2. sind auf dem einen Floor Cyber Gunz, Fabitekk, Beatforge, Luzzifer vs Junkzz, Bassbilanz vs Ruppi Van Daline, Beat & Bizeps, Togs & Skg sowie Decline mit ihren Beats zum Gratulieren zur Stelle. Auf dem anderen Floor legen Fehlfunktion, 5xd, Höhni vs Cycle, Beat & Bizeps, Jenko und Kiefa auf. Am 7.2. gibt es dann auf dem einen Floor Musik von Eycer vs Koksberg, Minupr en, Dr. Sheppat, Entzugszklinique vs Wolli, Asmodeuzz und Psychodevils, auf dem anderen von Crackpots, Bero vs Iccaruzzz, Hegge, Crackpots, Redmann, Krause vs Trypsin sowie Creapy.

1o4: Im 1o4 am Hasselbachplatz 2 heißt es am 6.2. ab 23 Uhr "They not like us". Am 7.2. ist die Nacht mit "Groove Affair" überschrieben. Das 1o4 tritt die Nachfolge des erst im Dezember geschlossenen Moonbeats an.

Boys'n'Beats: Unter dem Titel "Celebrate" wird am 6.2. ab 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 mit House, R’n'B, 80er und Charts gefeiert. Das "Winterpride-Karaoke" beginnt am 7.2. um 19 Uhr. Um 23 Uhr schließt sich die "Winterpride-Anschlussparty" mit Pamela Power an.

Buttergasse: "Black Friday meets Latin" heißt es am 6.2. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Kool Vibez legt dazu Black, Hip-Hop und Latin auf.

Down Town Club: DJ Serv legt am 6.2. ab 23 Uhr bei "Hits, Hits, Hits" Charts, R'n'B , Hip-Hop, Main Steam, 2000er und 2010er auf. DJ Alex Ninow ist am 7.2. ab 23 Uhr zu "90er & 2000er" zur Stelle.

Café Treibgut: Im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am 7.2. ab 19 Uhr die "XXL Single Party".

Idol: Der Fasching beginnt am 7.2. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: Eine Doppelparty ist unter dem Titel "Wilde Herzen + Peinlo Pop Party" am 7.2. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 angesagt.

Prinzzclub: "Sturmfrei - die Hausparty" heißt es am 7.2. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Gespielt werden Pop, Dance und Tech.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend.