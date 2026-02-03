Fakt ist: Der historische Handelsplatz in Stendal soll erhalten bleiben. Stammkunden, Händler und städtische Vertreter haben viele Ideen und geben zahlreiche Anregungen.

Wie kann der Bauernmarkt in Stendal gerettet werden?

Bei einer gut besuchten Runde im Café „bohne & praline“ kamen Stammkunden über die Zukunft des Stendaler Bauernmarktes ins Gespräch.

Stendal. - „Der Bauernmarkt lebt“, freute sich Stammkunde Rainer Jockel über den guten Zuspruch einer Gesprächsrunde zur Zukunft des Handelsplatzes in Stendal. Mehr als 40 Stammkunden, Händler und sonstige Interessenten waren in das Café „bohne & praline“ gekommen, um zu erfahren, ob und wie es nach dem Ausscheiden mehrerer Händler weitergehen kann.