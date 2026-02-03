Weg aus der Krise Wie kann der Bauernmarkt in Stendal gerettet werden?
Fakt ist: Der historische Handelsplatz in Stendal soll erhalten bleiben. Stammkunden, Händler und städtische Vertreter haben viele Ideen und geben zahlreiche Anregungen.
03.02.2026, 14:34
Stendal. - „Der Bauernmarkt lebt“, freute sich Stammkunde Rainer Jockel über den guten Zuspruch einer Gesprächsrunde zur Zukunft des Handelsplatzes in Stendal. Mehr als 40 Stammkunden, Händler und sonstige Interessenten waren in das Café „bohne & praline“ gekommen, um zu erfahren, ob und wie es nach dem Ausscheiden mehrerer Händler weitergehen kann.