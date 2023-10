Streuobstwiesen Hier gibt es gratis Obst in Magdeburg

Um das Obst auf den städtischen Streuobstwiesen in Magdeburg vor dem Verfall zu bewahren, darf es von Bürgern in haushaltsüblichen Mengen geerntet werden. Zwar ist die Haupterntezeit schon vorbei, aber etwas Obst hängt noch an den Bäumen.