Hier können Magdeburger Musiker und Bands bald ungestört proben

Ein ehemaliges Umspannwerk in Magdeburg wird derzeit zu einem Probenzentrum für Musiker umgebaut. Die Eröffnung steht bereits demnächst an.

Magdeburg - In Magdeburg spielt bald an einem neuen Ort die Musik – und das im wortwörtlichen Sinn. Denn die Umbauarbeiten an einem ehemaligen Umspannwerk der Städtischen Werke liegen in den letzten Zügen. Die Deutsche Rockmusik Stiftung hat dort Probenräume für Musiker und Bands eingerichtet und wird das Objekt am 1. Oktober 2022 eröffnen.