Eine marode Brücke in Magdeburg soll 2025 ersetzt werden. Damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden können, sind bereits jetzt Baumfällungen notwendig.

Hier müssen in Magdeburg Bäume wegen maroder Brücke gefällt werden

Die marode Brücke in Magdeburg, die ersetzt werden soll. Damit das geschehen kann, müssen zuerst Bäume gefällt werden.

Magdeburg - Eine über 100 Jahre alte Brücke in Magdeburg muss ersetzt werden. Dies soll laut einer aktuellen Mitteilung der Stadt ab Frühjahr 2025 erfolgen. Bereits in der Woche vom 16. bis 20. Dezember 2024 werden deshalb in dem Bereich rund um die Brücke sechs Bäume gefällt sowie Sträucher und Wildwuchs entfernt, wie die Verwaltung informiert.