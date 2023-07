Urbanes Wohnen, vereint mit neuester Technologie, die Energie in Größenordnungen spart: Das Quartier, das für rund 140 Millionen Euro in Magdeburg entsteht, soll es so in Europa kein zweites Mal geben. In dem neuenViertel sollen in rund drei Jahren bis zu 1000 Menschen leben können.

Magdeburg - Leben, arbeiten, einkaufen, essen gehen, entspannen im Grünen – alles in einem Quartier. Einem, das nicht nur architektonisch glänzen soll, sondern vor allem mit seiner innovativen Haustechnik. Was die Entwickler vorhaben und was das Projekt so einzigartig macht, erzählen sie bei einem Rundgang über die Baustelle.

500 neue Wohnungen

„Von hier haben Sie einen guten Überblick.“ Gunther Gamst öffnet die Tür zur Dachterrasse vom Haus 1 an der Halberstädter Straße, das schon fast fertig ist. Ein paar Schritte und schon ist die Sicht frei auf das derzeit eher trostlose Areal, das schon bald aufzublühen beginnt. Der Ingenieur für Energie und Kraftwerkstechnik hat die innovativen Air-Cubes entwickelt. An jeder der rund 500 Wohnungen wird solch eine Klimabox angebracht, die eine Luft-Luft-Wärmepumpe enthält. In der Wohnung selbst gibt es dann ein einziges Gerät, das heizen, lüften, kühlen und entfeuchten kann. Und das auch Hausstaub, Bakterien und Viren herausfiltern kann. Selbst Corona-Viren wären nach ein paar Stunden verschwunden. Diese Haustechnik sei es, die das Klinke-Viertel mit seinen elf geplanten Gebäuden einzigartig in Europa machen soll, so Gamst.

Die Visualisierung zeigt die Dimension des Klinke-Viertels, das im Magdeburger Stadtteil Sudenburg entsteht. Verschiedene Wohnkonzepte sollen hier Menschen aller Generationen zusammenbringen. Das Besondere an dem Quartier ist das ökologische Gesamtkonzept. Visualisierung: United Architects

Vom Dach aus zeigt Architekt Steffen Sendler, wo welche Gebäude entstehen werden. Die ehemalige Trabant-Truhe, in dem das Restaurant Basta sitzt, bleibe bestehen, werde aber optisch aufgewertet. An Haus 1 wird sich Haus 2 anschließen. In dem Ensemble sollen 88 möblierte Apartments für Aufenthalte länger als sechs Monate entstehen. Dafür sei auch ein großer Investor gefunden. Die Zielgruppe seien hier vor allem Geschäftskunden, die nicht auf Dauer in der Stadt bleiben, sich aber gehobenen Wohnkomfort wünschen. Parallel zur Klinke, wo momentan noch alte Gebäude stehen, sollen zwei Häuser für betreutes Wohnen und Pflege gebaut werden.

Auf der rechten Seite sind zwei Häuser geplant, in die ein Co-Living-Modell einziehen soll. Sendler denkt an generationsübergreifende Wohnkonzepte. Im Erdgeschoss soll ein Marktplatz geschaffen werden. „Hier prüfen wir ein Konzept, wo wir lokale Einzelhändler anziehen wollen“, verrät der Architekt. Nicht zuletzt ist zur Buckauer Straße hin noch ein Gebäudekomplex angedacht, der sich primär an Familien richtet. Dort soll es Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen geben. Aber auch Ein-oder Zwei-Zimmer-Wohnungen für Singles oder Paare. Sendler spricht von einem ganzheitlichen Quartier, „in dem alles zum Leben und Wohlfühlen vorhanden ist“.

Schwammdach und Roof-Top-Bar

Auf dem Dach von Haus 1 soll eine Roof-Top-Bar integriert werden. Die Fläche, die darüber hinaus als Schwammdach konzipiert ist, biete zudem Platz für eine Lounge und ein Gym. Alle anderen Dächer erhalten Photovoltaik-Anlagen, die den Strom für das ganze Quartier sichern können. Im Erdgeschoss von Haus 1 wird ein Co-Working-Bereich mit Café integriert.

Blick auf das Klinke-Viertel in Sudenburg von der Halberstädter Straße aus. Visualisierung: United Architects

Wichtig sind auch die Außenbereiche, die mit viel Grün entlang der Klinke gestaltet werden sollen. Zum Magdeburger Ring hin entsteht zudem eine Schallschutzwand. Begrünte Giebelwände und besondere Bepflanzungen, die Schmetterlinge anziehen, komplettieren das ökologische Konzept. Auf dem Areal sollen zudem ein Spielplatz und ein Teehaus zum Verweilen einladen.

„Es bewegt sich was in Sudenburg“, begrüßt auch GWA-Sprecher Bernd Willerding die Entwicklung im Stadtteil.

Zahlen und Fakten zum Klinke-Viertel

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach derzeitigen Schätzungen der Projektentwickler rund 140 Millionen Euro. Das Grundstück umfasst rund 20.000 Quadratmeter. Die geplante Gebäudefläche umfasst rund 42.000 Quadratmeter.

Im Haus 1 sollen im ersten Quartal 2024 die vollausgestatteten „Long Stay Apartments“ mit Gemeinschaftsflächen wie Lounge, Co-Working, Gym und der Dachterrasse bezogen werden können. Die Fertigstellung des gesamtes Quartiers war für 2026 angedacht. Noch steht nicht ganz fest, ob der Termin gehalten werden kann.

Die Gebäude sind KfW-40-Plus-Häuser, erfüllen also schon baulich höchste energetische Standards. Die CO2-Einsparung des Quartiers verringert sich um bis zu 95 Prozent im Vergleich zu herkömmlicher Bauweise, was auch auf die revolutionäre Haustechnik mit den Air-Cubes zurückzuführen ist.

Jede Wohnung ist dank der eigenen Klimaboxen nahezu autark. Es gibt keine zentrale Anlage für Heizung und Warmwasser. Die Energiekosten für ein 31 Quadratmeter Apartment liegen bei 365 Euro im Jahr zuzüglich Strom.

Es ist eine Tiefgarage geplant, die Platz für 300 Autos bieten soll. An 50 Stellplätzen gibt es E-Ladesäulen. Außerdem sind 700 Fahrradstellplätze angedacht. Bis auf Haus 1 entstehen alle Häuser in Modulbauweise.