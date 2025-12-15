Im Jahr 1900 wurde in Magdeburg die Handwerkskammer gegründet. Wie wurde sie das, was sie heute ist und was sind die Herausforderungen für die Zukunft?

Das Haus des Handwerks in der Magdeburger Gareisstraße ist Sitz der Kammer.

Magdeburg. - Vor 125 Jahren, im April 1900, trafen sich 40 Handwerker am Magdeburger Domplatz, um ihre neue Interessenvertretung aus der Taufe zu heben – eine Institution, die weit mehr sein sollte als ein Verwaltungsgebilde. Aus heutiger Sicht war es der Anfang einer bemerkenswerten Reise durch Umbrüche, Neuanfänge und digitale Aufbrüche.