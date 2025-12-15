weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Höhen und Tiefen der Geschichte: Hier wird angepackt: 125 Jahre Handwerkskammer Magdeburg

EIL
Anschlag auf größere Menschenmengen geplant - das ist bislang bekannt
Anschlag auf größere Menschenmengen geplant - das ist bislang bekannt

Höhen und Tiefen der Geschichte Hier wird angepackt: 125 Jahre Handwerkskammer Magdeburg

Im Jahr 1900 wurde in Magdeburg die Handwerkskammer gegründet. Wie wurde sie das, was sie heute ist und was sind die Herausforderungen für die Zukunft?

Von Martin Rieß 15.12.2025, 18:00
Das Haus des Handwerks in der Magdeburger Gareisstraße ist Sitz der Kammer.
Das Haus des Handwerks in der Magdeburger Gareisstraße ist Sitz der Kammer. Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Vor 125 Jahren, im April 1900, trafen sich 40 Handwerker am Magdeburger Domplatz, um ihre neue Interessenvertretung aus der Taufe zu heben – eine Institution, die weit mehr sein sollte als ein Verwaltungsgebilde. Aus heutiger Sicht war es der Anfang einer bemerkenswerten Reise durch Umbrüche, Neuanfänge und digitale Aufbrüche.