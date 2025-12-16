Das Ratten-Problem in Magdeburg-Reform wird weiterhin bekämpft. Einige Maßnahmen des Plans von Stadt und Bürgerverein wurden schon umgesetzt. Nun folgen weitere. Wohnungsbaugenossenschaften schlagen zusätzlich Alarm.

Thomas Siegfried, Vorstandsmitglied des Bürgervereins Reform, bringt die Schilder zum Ratten-Problem an der Kosmospromenade in Magdeburg an.

Magdeburg. - Das Ratten-Problem in Magdeburg-Reform soll behoben werden. Das steht seit Herbst 2025 auf dem Plan der Stadt und verschiedener Vereine im Stadtteil. Die ersten Schritte wurden bereits eingeleitet, der Bürgerverein und die AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Reform haben jetzt nachgelegt.