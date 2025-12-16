Plötzlich verschwindet ein Glöckchen, Elfen und Kinder machen sich im „Abenteuerland“ auf die Suche – ein einzigartiger Auftritt, der nicht nur das Publikum begeistert, sondern auch einen besonderen Abschied markiert.

Calvörder Kita: Birgit Adolf verabschiedet sich nach 43 Jahren mit märchenhaftem Weihnachtsprogramm in den Ruhestand

Kinder der Kita „Abenteuerland“ entführen ihr Publikum ins Märchenland. Erzieherin Birgit Adolf selbst steht mit ihrer Gitarre auf der Bühne.

Calvörde - Emotional, fantasievoll und mit einem Hauch Nostalgie: Das Weihnachtsprogramm der Kita „Abenteuerland“ in der Kirche. Es war nicht nur für die Kinder und Familien ein besonderes Erlebnis, sondern auch der feierliche Abschluss der beruflichen Laufbahn von Erzieherin Birgit Adolf, die sich nach 43 Dienstjahren mit dieser Aufführung in den Ruhestand verabschiedet.