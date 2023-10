Magdeburg - Ob kinderfreundliches Gruseln oder ausgelassene Halloween-Party – in Magdeburg wird ein buntes Programm für die schaurigen Halloween-Tage bereitgehalten. Die Volksstimme hat einige der Veranstaltungen zusammengestellt:

Gruson Gewächshäuser

Zum Ende des Monats verwandeln sich die Gewächshäuser an der Schönebecker Straße 129b in einen gespenstischen Geisterwald. Hier können sich die Besucher gruseln, mitmachen, staunen und zuhören. Lichteffekte sorgen für eine besonders mystische Atmosphäre. An diesem Montag können sich Besucher von 17 bis 21 Uhr bei Gruson gruseln. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 4 Euro.

Café Treibgut

Im schaurigen Festzelt wird an diesem Montag im Café Treibgut „Halloween in Black“ gefeiert. Damit viele Monster, Geister, & gruselige Gestalten im Sinne die Tanzfläche rocken, werden Gäste mit Kostüm belohnt. Sie zahlen 5 Euro Eintritt, während Verkleidungsmuffel 10 Euro zahlen. Beginn der Party ist um 19 Uhr an der Werner-Heisenberg-Straße 45.

Magdeburger Zoo

Für die Zootiere geschnitzte Leckerbissen oder besondere Halloween-Menüs anfertigen ist eine der Möglichkeiten. Auf der Wiese neben dem Giraffenhaus erwartet das Puppentheater Traumland sein Publikum mit drei Vorstellungen „Die Kürbis-Hexe“. Gegenüber der Nashornanlage können Kinder schaurige Motive geschminkt bekommen. Quer durch den Zoo nimmt am Dienstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr das SAX’n-Anhalt-Orchester alle Gruselfans mit auf eine stimmungsvolle Musiktour. Halloween-Leckereien schlemmen, Stockbrot backen und am Feuer sitzen darf ebenfalls nicht fehlen. Für Kinder bis zu 15 Jahren ist der Zooeintritt frei. Erwachsene zahlen 15 Euro.

Factory

Magdeburger ab 16 Jahren können sich an diesem Montagabend in der Factory gruseln und zusammen feiern. Ab 22 Uhr warten in der Sandbreite schaurige Specials auf die Gäste. Die Factory wird sich in eine Welt des Horrors und der elektrisierenden Musik verwandeln. Tickets im Vorverkauf kosten 9,99 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Festung Mark

Wo kann Halloween authentischer gefeiert werden als in einer alten Festungsanlage? Die Festung Mark, Hohepfortewall 1, verwandelt sich in einen Schauplatz des Schreckens. Egal, ob Geisterwald, Friedhof oder blutige Badewanne, hier können Besucher sich ordentlich gruseln. Natürlich gehören auch Kostüme zur Tanzveranstaltung. Eintritt erst ab 18 Jahren. Der Eintritt kostet 10 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Beginn der Party ist um 21 Uhr.

Kino

Cinemaxx: Für die kleinen Gäste und Familien gibt es Gruselprogramm im Kino an der Kantstraße. Bei den „Mini Mornings“ wird „Das kleine Gespenst“ abgespielt. Der Kinoeintritt beträgt hier 2,99 Euro. Auch in den „Maxxi Mornings“ wartet ein gruseliger Film für die ganze Familie. „Hotel Transsilvanien 2“ gibt es zum Preis von 3,99 Euro am verlängerten Grusel-Wochenende bis 31. Oktober. Wenn die kleinen Kinogäste in gruseligen Kostümen erscheinen, winkt eine Überraschungstüte.

Cinestar: Am 31. Oktober können die kleinen Kino-Fans am Pfahlberg ebenfalls eine Überraschung erwarten. Jedes Kind bekommt von 14 bis 19 Uhr eine Überraschung zu seinem Kinoticket dazu.

Kunstkantine

Die 13. Wahl zum DJ Kürbis steht in der Kunstkantine an diesem Montag an. Insgesamt 12 Kandidaten treten gegeneinander an. Los geht es um 20.15 Uhr an der Sandbreite.

Kinderschauspielschule

Für Familien veranstalten der Förderverein und die Schauspielschule am Dienstag eine Halloweenparty. Gegen 17.30 Uhr geht das Spektakel los. Kleine und große Besucher gruseln sich bei gratis Heißgetränk und Bratwurst vor dem Grundstück „Zum Sauren Tal 24“. Für Kinder ist der Ort auch ein guter Ausgangspunkt für einen „Süßes, sonst gibt’s Saures“-Rundgang durch das Wohngebiet.

Vereinsheim

Wer Halloween mit Zocken und League of Legends-Turnier verbringen will, sollte an diesem Montag zum Ulrichplatz 9a kommen. In düsterer Atmosphäre treff sich dort ab 18 Uhr selbst ernannte Nerds zum streamen, zocken und feiern.