Magdeburg - Über einen großen Zuspruch kann sich die Integrierte Gesamtschule „Regine Hildebrandt“ (IGS) an der Salvador-Allende-Straße freuen: Keine andere weiterführende Schule in Magdeburg nimmt so viele Fünftklässler auf. Jedoch reicht dies – so die Position des Landes – nicht aus, um eine eigene Abiturstufe aufrechtzuerhalten: Für einen Jahrgang mit weniger als 75 Schülern werde man keine Genehmigung mehr erteilen und – so der Stadtrat keine Verteilung der Abiturienten an andere Schulen vornimmt – diese zwangsweise einer anderen Schule zuordnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.