Gewalt, Schulden oder Sprachprobleme Hilfe für Eltern in Armut und Not: Fachkraft für Magdeburger Kita
In Magdeburg haben 27 Kitas eine Fachkraft für Eltern bekommen. Eine davon ist die 27-jährige Anna Volentyr. Ziel ist die Bekämpfung von Kinderarmut. In Sudenburg ist der Bedarf bei Eltern in finanziellen Notlagen besonders groß.
07.10.2025, 07:00
Magdeburg. - Ob eine alleinerziehende Mutter auf Wohnungssuche, Menschen mit Gewalterfahrungen oder finanzielle Notlagen: In Magdeburger Kitas werden viele Probleme von Familien an das Personal herangetragen. Vom Land Sachsen-Anhalt werden nun Fachkräfte in Einrichtungen gefördert, die sich diesen Problemen annehmen. Anna Volentyr ist eine von 27 Kräften in Magdeburg.