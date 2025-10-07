weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Gewalt, Schulden oder Sprachprobleme: Hilfe für Eltern in Armut und Not: Fachkraft für Magdeburger Kita

In Magdeburg haben 27 Kitas eine Fachkraft für Eltern bekommen. Eine davon ist die 27-jährige Anna Volentyr. Ziel ist die Bekämpfung von Kinderarmut. In Sudenburg ist der Bedarf bei Eltern in finanziellen Notlagen besonders groß.

Von Lena Bellon 07.10.2025, 07:00
Die 27-jährige Anna Volentyr ist eine von 27 Fachkräften in Magdeburg aus dem Projekt „Empowerment für Eltern“. Sie ist in der Kita Ottos Baumwichtel in Sudenburg tätig.
Magdeburg. - Ob eine alleinerziehende Mutter auf Wohnungssuche, Menschen mit Gewalterfahrungen oder finanzielle Notlagen: In Magdeburger Kitas werden viele Probleme von Familien an das Personal herangetragen. Vom Land Sachsen-Anhalt werden nun Fachkräfte in Einrichtungen gefördert, die sich diesen Problemen annehmen. Anna Volentyr ist eine von 27 Kräften in Magdeburg.