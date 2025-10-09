Verkehrshelfer ohne Verkehrskelle - das kann ja wohl schlecht sein. Und doch war es an einer Magdeburger Grundschule so. Grund waren Beschwerden von Autofahrern - zu recht?

Magdeburg. - Vor vielen Magdeburger Grundschulen sieht man sie jeden Morgen, die Helfer mit ihren neongelben Westen. Sie sollen dafür sorgen, dass die Kleinsten sicher über die Straße kommen. Klar, gehört auch eine entsprechende Verkehrskelle zur Grundausrüstung - möchte man meinen.