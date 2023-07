Magdeburg - Der Museumshafen an der Werner-Heisenberg-Straße in Magdeburg ist noch ein echter Geheimtipp. Findet jedenfalls der ein oder andere Besucher. Was sich in den letzten Jahren im nördlichen Bereich des alten Handelshafens zu Füßen der kleinen Hubbrücke (nutzbar für Radfahrer und Fußgänger) entwickelt hat, lohnt einen Besuch auch an diesem Wochenende.

Nicht nur Ausflügler entlang des Elberadwegs entdecken das Freiluftmuseum für sich. Es können gern auch noch mehr Magdeburger kommen und staunen, finden die Männer von der Gise, die sich um den Erhalt der kulturhistorisch bedeutsamen Schiffe kümmern.

Und nicht nur das. Jeden Mittwoch bis Sonntag wird um 10, 12 und 14 Uhr zur Führungen eingeladen. Im Mittelpunkt steht die „Gustav Zeuner“, der einzige erhaltene Kettenschleppdampfer der Elbe. Auch der Eimerkettenbagger „Otter“ oder der Taucherschacht II sind zu besichtigen.

Kleiner, aber feiner Höhepunkt ist eine (ebenfalls kostenlose) Fahrt mit der Eisenbahn-Draisine.

Und wer Hunger oder Durst bekommt: Mit dem Café Treibgut ist außerdem Gastronomie vor Ort.

In der "Kommandozentrale": Gise-Mitarbeiter "Maschinist" Heiko und "Kapitän" David (rechts) erklären den Besuchern die interessante Technik der alten Schiffe und laden zu Führungen ein. Foto: Jana Heute