Magdeburg - Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat wieder Zuwachs bekommen: Etwa 1050 junge Frauen und Männer werden zum Wintersemester erwartet, davon in Magdeburg mindestens 750. Viele von ihnen wurden nun am Donnerstag, 5. Oktober 2023, auf der Magdeburger Seebühne bei der Immatrikulationsfeier begrüßt.

Am Hochschulstandort Magdeburg werden die meisten Studenten in den Studienfächern Soziale Arbeit (115) und Journalismus (100) erwartet. Das Rennen am Standort Stendal machten der Master in Rehabilitationspsychologie (85) und der gleichnamige Bachelor (70).

Passend zum Thema: Immatrikulationsfeier der Uni: Was junge Menschen zum Studieren nach Magdeburg treibt

Bauingenieurwesen an der Hochschule Magdeburg-Stendal besonders beliebt

Überraschung bei den Anmeldezahlen Besonders überraschend seien für Pressesprecher Norbert Doktor die vielen Anmeldungen für das Studienfach Bauingenieurwesen (80) in Magdeburg gewesen, das auch als duales Studium angeboten wird. „Es heißt schließlich überall, dass es in der Baubranche kriselt“, sagt Doktor. Trotzdem scheine das Fach viele junge Menschen zu interessieren.

Eine von ihnen ist Rebecca Rosenbaum. Die 18-Jährige kommt aus dem Magdeburger Umland und hat sich für den Bauingenieurwesen-Bachelor eingeschrieben. „Ich habe mich schon immer sehr für Technik interessiert“, erklärt sie ihre Wahl. Außerdem sei die Hochschule in dieser Fachrichtung ihrer Meinung nach sehr gut aufgestellt.

Lesen Sie auch: Hochschule Magdeburg: Diese Studenten sind besonders gefragt

Neben dem Bachelor sind es vor allen Dingen die dualen Studiengänge, die für junge Menschen immer interessanter werden, erzählt auch die Rektorin der Hochschule, Manuela Schwartz. Allein im dualen Studium Bauingenieurwesen erwarte man derzeit 42 neue Studenten. „Die Wirtschaft und die Hochschulen müssen sich weiter aufeinander zubewegen“, hält Schwartz fest.

Ein neuer dualer Studiengang im kommenden Jahr

Durch die dualen Studiengänge wären beide Bereiche nicht mehr so sehr voneinander abgekoppelt. „Stattdessen können beide gegenseitig von den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren“, ist sich Schwartz sicher.

Die Hochschule will der steigenden Nachfrage an dualen Studiengängen weiter nachgehen und plant deshalb, ihr Angebot zu erweitern: So soll voraussichtlich ab kommendem Jahr auch der Bachelor Wasserwirtschaft als duales Studium angeboten werden.

Studienanfänger berichten von ihren Erwartungen

Viele praktische Erfahrungen erhofft sich auch Lena Hillebrandt. Die 20-Jährige ist für das Journalismus-Studium aus dem niedersächsischen Goslar nach Magdeburg gezogen. Für sie steht schon lange fest, dass sie Journalistin werden möchte. „Unter anderem deshalb, weil ich sehr gerne neue Leute kennenlerne“, erzählt sie.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Video: Über Ankara und Hamburg zur Hochschule Magdeburg

Manchmal sei es aber auch die Mischung aus verschiedenen Bereichen, die ein Studienfach attraktiv macht – davon sei zumindest Henrik Stephan, 19 Jahre, überzeugt. Schon lange interessiere er sich für Wirtschaft und Technik. Deshalb wird er ab sofort Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule studieren – für ihn ein perfektes Match.