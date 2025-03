Schutz bei Hochwasser an der Alten Elbe Nach Vandalismus in Magdeburg: So teuer war die Beseitigung der Schäden

Sechs Scheiben einer Hochwasserschutzanlage an der Alten Elbe in Magdeburg waren zerstört worden. Das Sicherheitsglas wurde nun ausgetauscht. Was das die Stadt gekostet hat.