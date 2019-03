Ein Paar während der Trauung. Auch in Magdeburg wird wieder mehr geheiratet. Möglich ist das im Hochzeitshaus an der Humboldtstraße und in den Außenstellen im Hundertwasserhaus, Zoo, auf dem Schiff der Weißen Flotte ("Sachsen-Anhalt") und in der Lukasklause. Foto: dpa

Im Magdeburger Standesamt herrscht Personalmangel. Das bekommen auch heiratswillige Paare zu spüren. Einige Termine wurden gestrichen.

Magdeburg l Der Freitag und der Sonnabend sind die beliebtesten Tage, an denen Paare heiraten wollen. Und das zumeist in den "schönen Monaten" Mai bis September. Doch genau hier erhalten Heiratswillige 2019 bei ihren Terminanfragen in Magdeburg regelmäßig einen Korb.



Auf Nachfrage erfährt die Volksstimme: "Es finden an den 1. Samstagen von Mai bis September keine Eheschließungen statt. An den anderen Samstagen werden Eheschließungen in der Humboldtstraße oder in einer der Außenstellen angeboten." Weiter heißt es, die Freitagnachmittags-Termine seien alle weggefallen. Man habe das Angebot der Termine für Eheschließungen "aktuell den personellen Möglichkeiten angepasst", lautet die Begründung.



Erhebliche Einschränkungen 2019

Auf der Homepage der Stadt Magdeburg ist sogar von "erheblichen Einschränkungen" bei der Vergabe von Hochzeitsterminen 2019 die Rede.



Auch wenn das niemand beim Namen nennt: Es herrscht Personalnot im Standesamt. Laut Stellenbesetzungsplan der Stadt Magdeburg sind zwölf Stellen für Standesbeamte vorgesehen. Zurzeit stehen für alle Tätigkeiten eines Standesbeamten - Durchführen von Trauungen und Urkundentätigkeit - aber nur sieben Standesbeamte zur Verfügung.



Zwei neue Standesbeamte

"Im Mai und Oktober nehmen zwei standesamtliche Sachbearbeiter an der Qualifizierungsmaßnahme teil", erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra. Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs werde OB Lutz Trümper sie als Standesbeamte bestellen. Das soll Entlastung bringen, fängt das Minus aber noch immer nicht voll auf. Ziel sei es dennoch, die rund 1000 Eheschließungen jährlich "im gesamten Jahr 2019 wieder zu erreichen", sagt Kinszorra.



Denn die Lust aufs Heiraten ist in Magdeburg ungebrochen. Im vorigen Jahr wurde sogar die 1000er-Marke geknackt. 1064 Paare gaben sich in Magdeburg das Jawort. Das hat es seit 2011 nur einmal gegeben. Erfreulich auch: Die Scheidungsrate ist parallel dazu seit Jahren rückläufig.



20 Ehen im Ausland geschlossen

Von den 1064 Eheschließungen waren 20 sogenannte Nachbeurkundungen, d.?h. die Ehe wurde im Ausland geschlossen, die Paare wünschten sich aber einen deutschen Heiratsregistereintrag. Dieser erhält dann eine laufende Heiratsregisternummer, hier also vom Jahr 2018.



Im Vorjahr gab es 71 gleichgeschlechtliche Ehen, 38 davon waren aber sogenannte "Umwandlungen", d.?h. die Partner, die bereits eine eingetragene Lebenspartnerschaft hatten, gaben sich nachträglich das Eheversprechen.



Besondere Hochzeitstage

Zu den besonderen Hochzeitsdaten für 2019 zählen der 9.9.2019 oder 19.9.2019. Da auch an Montagen im Standesamt Magdeburg keine Eheschließungen stattfinden, scheidet der 9. September in diesem Jahr als Hochzeitstag aus.



Für Donnerstag, 19.9.2019, gibt es hingegen freie Termine. Da eine Anmeldung frühestens sechs Monate vor dem Hochzeitstermin erfolgen kann, ist eine Terminbuchung erst ab Dienstag, dem 19. März, möglich. Ausgebucht ist hingegen schon der 19. Juli (Freitag).



Hochzeit im Zoo Magdeburg

Am Sonnabend, dem 19.10.2019, wären noch Eheschließungen im Zoo Magdeburg und in der Humboldtstraße möglich.