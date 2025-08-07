Ein Rettungseinsatz in der Magdeburger GETEC-Arena stellt die Höhenretter der Feuerwehr vor besondere Herausforderungen – und zeigt, wie professionell sie im Ernstfall agieren.

Höhenretter retten Bühnentechniker in der GETEC-Arena – Feuerwehr Magdeburg probt den Ernstfall

Die Höhenretter der Feuerwehr Magdeburg waren zu einem Einsatz in der Getec-Arena ausgerückt.

Magdeburg. - Ein Bühnentechniker in einer misslichen Lage und die Feuerwehr Magdeburg im Einsatz: In der Getec-Arena wird ein ungewöhnliches Szenario mit dem Höhenretterteam durchgespielt – eine Übung mit besonderen Herausforderungen.