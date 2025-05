Magdeburg. - Die Stadthalle hat die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt. Und die Stadt Magdeburg kommt nicht umhin, die um rund 12 Millionen Euro gestiegenen Kosten zu finanzieren. Das ist nur einer von vielen Beschlüssen, die der Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Mai 2025, fassen soll.

Etliche Fragen zu bröckelnden Brücken in Magdeburg

Das allgegenwärtige Thema in der Stadt sind die bröckelnden Brücken. So will die AfD-Fraktion etwa Akteneinsicht in die Prüfungsunterlagen der Ringbrücke am Damaschkeplatz, die in wenigen Wochen abgerissen wird.

Zur Fußgängerbrücke am Petriförder, die vor wenigen Tagen gefallen ist, gibt es einen interfraktionellen Antrag von Grüne/Future! und Die Linke. Sie wollen, dass eine Ersatzquerung für Fußgänger über das Schleinufer geschaffen wird.

Die CDU/FDP-Fraktion fordert in einem Antrag, dass vorerst keine weiteren Baustellen aufgemacht werden sollen. Und CDU-Stadtrat Manuel Rupsch hat in einer Anfrage an die Verwaltung eine Vielzahl an Fragen rund um die bröckelnden Brücken und das Verkehrschaos in der Stadt formuliert.

Neues Tourismuskonzept für Magdeburg

Damit der Tourismus in Magdeburg weiter angekurbelt wird, wurde ein neues Tourismuskonzept aufgestellt, über das der Stadtrat abstimmen soll. Hierzu liegen zwei Änderungsanträge vor: einer aus dem Kulturausschuss und einer aus der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt. Der Kulturausschuss wünscht sich, dass bei der Bewerbung der Stadthalle auch die Hyparschale mit einbezogen wird.

Der Vorstoß der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt zielt darauf ab, „einen Hotelstandort im Bereich des Stadthallenareals zur touristischen Erschließung des Areals“ zu finden. Auch um die verkehrstechnische Erschließung geht es der Fraktion. Sie kämpft für eine „dauerhafte und komfortable ÖPNV-Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Stadthalle im Nahverkehrsplan“.

Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses. Einwohner können ihre Fragen an die Verwaltung und den Stadtrat während der Fragestunde loswerden. Diese beginnt wie immer um 17 Uhr. Sollte die Tagesordnung nich komplett abgearbeitet werden, muss der Stadtrat am Montag, 26. Mai 2025, ab 16 Uhr nachsitzen.