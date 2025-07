„Von so weit her bis hierhin“ – doch einige Buchstaben der Lichtinstallation an der Magdeburger Hubbrücke blieben dunkel.

Magdeburg. - Während der Albinmüllerturm im Magdeburger Stadtpark weiterhin in hellem Licht erstrahlt, schien es an der Hubbrücke erneut dunkel zu bleiben – zumindest teilweise. Mehrere Buchstaben der Lichtinstallation des Künstlers Maurizio Nannucci auf der Nordseite der Brücke, wo der Schriftzug „Von so weit her bis hierhin“ zu lesen ist, waren offenbar ausgefallen.

Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte den vermeintlichen Defekt bemerkt und der Redaktion ein entsprechendes Foto zugesandt.

Kunstmuseum in Magdeburg überprüfte Schaden an Lichtinstallation

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg, das für die Installation verantwortlich ist, reagierte umgehend auf den Hinweis. Die Museumstechnik überprüfte die Lichtinstallation vor Ort.

Das Ergebnis: Es liege offenbar kein technischer Defekt vor. „Sowohl die roten als auch die blauen Buchstaben funktionieren und leuchten ordnungsgemäß“, teilte eine Pressesprecherin des Museums mit.

Hubbrücke und Leuchtbuchstaben immer wieder Opfer von Vandalismus

Die Lichtinstallation an der Hubbrücke ist Teil eines zweiteiligen Kunstwerks. Während auf der Nordseite „Von so weit her bis hierhin“ zu lesen ist, leuchtet auf der Südseite der ergänzende Satz „Von hier aus noch viel weiter“. Beide Schriftzüge sind regelmäßig Ziel von Vandalismus oder technischen Störungen.

Lichtinstalltion an der Hubbrücke in Magdeburg: Auf der Südseite steht "Von hier aus noch viel weiter". Archivfoto: Konstantin Kraft

Bereits 2024 beispielsweise hatten Unbekannte rund 120 Kabel von der Hubbrücke gestohlen und damit die Stromversorgung der gesamten Installation lahmgelegt.

Aktuell gebe es jedoch keinen Grund zur Sorge: Die Installation funktioniere einwandfrei.