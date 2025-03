Wahrzeichen im Magdeburger Stadtpark Jetzt beginnen die Bauarbeiten für einen Anbau am Albinmüller-Turm

Das Wahrzeichen am Heinrich-Heine-Platz in Magdeburg erhält in den kommenden Monaten einen neuen Basisbau. Die Stadt investiert rund 1,75 Millionen Euro. Es kommt aber auch zu Einschränkungen.