Wann wird die Hubbrücke in Magdeburg wieder geöffnet? Das fragen sich viele Magdeburger, die hier zu Fuß die Elbe queren wollen. Inzwischen wird die gesperrte Brücke auch zum Politikum.

Hubbrücke: Auf der Suche nach Lösungs-Wegen über die Elbe in Magdeburg

Die Hubbrücke in Magdeburg, die für Fußgänger eine schnelle Querung über die Elbe darstellt, ist seit Tagen gesperrt.

Magdeburg. - Seit fast zwei Wochen ist die Hubbrücke über die Elbe in Magdeburg gesperrt. Dafür hat nicht die Stadt, sondern der private Eigentümer gesorgt. Nun wird in der Kommunalpolitik nach Lösungen gesucht, die wichtige fußläufige Verbindung über die Elbe zum Stadtpark wieder zu öffnen.