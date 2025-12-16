An der Magdeburger Makarenkoschule gibt es eine Schulhündin, die im Unterricht sogar Aufgaben verteilt. Wie das hilft und wie mit Allergien und Angst umgegangen wird.

Schulhund Ronja mit ihrem Frauchen Kirsten Haupt und ihrer Schulklasse an der Makarenkoschule in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Arbeitskleidung an, Pausen-Snack im Rucksack und ab zur Arbeit. So sieht der Morgen für Ronja aus. Sie ist nämlich Schulhündin und begleitet ihr Frauchen Kirsten Haupt zur Makarenkoschule in Magdeburg-Olvenstedt. Welche Aufgaben die Hündin dort hat und wie das die Kinder in der Klasse beeinflusst.