Die Makarenkoschule in Magdeburg-Olvenstedt besteht bereits seit 50 Jahren - jedoch nicht immer am gleichen Standort. In der Förderschule werden auch Kinder und Jugendliche unterrichtet, die im Klinikum Magdeburg in Behandlung sind.

Auf dem Schulhof der Makarenkoschule wird das 50-jährige Bestehen gefeiert. Neben Schulleiter Jens Meyer (links) und der pädagogischen Mitarbeiterin Jenny Schrader zelebrieren Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen.

Magdeburg. - Seit 50 Jahren gibt es in Magdeburg die Makarenkoschule. Dort werden nicht nur Kinder und Jugendliche unterrichtet, die auf Regelschulen Probleme hatten, sondern auch Schüler, die im Klinikum Magdeburg behandelt werden. Das Jubiläum wurde nun gefeiert.