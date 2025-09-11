50 Jahre Makarenkoschule Magdeburger Förderschule unterrichtet Kinder aus dem Klinikum
Die Makarenkoschule in Magdeburg-Olvenstedt besteht bereits seit 50 Jahren - jedoch nicht immer am gleichen Standort. In der Förderschule werden auch Kinder und Jugendliche unterrichtet, die im Klinikum Magdeburg in Behandlung sind.
11.09.2025, 11:59
Magdeburg. - Seit 50 Jahren gibt es in Magdeburg die Makarenkoschule. Dort werden nicht nur Kinder und Jugendliche unterrichtet, die auf Regelschulen Probleme hatten, sondern auch Schüler, die im Klinikum Magdeburg behandelt werden. Das Jubiläum wurde nun gefeiert.