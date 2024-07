Zentral gelegen: Das ist die Hundewiese am Askanischen Platz definitiv. Doch im Dreieck zwischen B1 und Schleinufer lauerten Gefahren. Diese sind inzwischen behoben.

Hunde in Magdeburg

So fühlt sich Puggle Captain auch leinenlos wohl und sicher. Foto: Sabine Lindenau

Auf der rechten Seite das Schleinufer, im Hintergrund die B1: Die Hundewiese am Askanischen Platz in Magdeburg war lebensgefährlich. Inzwischen ist sie eingezäunt.

Magdeburg - Ja, es ist eine Wiese. Am Rasen erkennbar. Dass es sich um eine Hundewiese handelt, macht ein entsprechendes Schild deutlich. Doch lange war die Wiese am Askanischen Platz gefährlich - zumindest, wenn Hunde frei herumlaufen können. Inzwischen ist die Wiese eingezäunt, so dass Hunde herumtollen können. Doch trotzdem hatte die Wiese im Test ihre Schwächen, wie Emily Döring (21 Jahre) und Dustin Kolley (28 Jahre) feststellen mussten.