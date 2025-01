In Wiesbaden werden Falschparker an Haltestellen von Linienbussen aus per Frontkamera ins Visier genommen. Lässt sich das Modell auch auf Magdeburg übertragen?

Magdeburg. - Wiesbaden macht es vor. Magdeburg bremst den Vorstoß allerdings aus, Frontkameras in Linienbussen zu installieren. In Hessens Landeshauptstadt hat das Pilotprojekt dafür gesorgt, dass der Busverkehr durch falsch parkende Autos, die Haltestellenbereiche blockieren, zeitlich nicht mehr so oft aus der Spur gerät. Denn wer in Wiesbaden in dem Bereich parkt, erhält ein Foto seines Vergehens in Kombination mit einem Bußgeldbescheid.