Magdeburg - Bis heute sind die Spuren der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in der Magdeburger Innenstadt noch zu erkennen: An einigen Stellen wurden aus der Not heraus gesichts- und charakterlose Gebäude in die Höhe gezogen, um schnell und günstig Wohnraum zu schaffen, an anderen Stellen sind Freiflächen geblieben, an anderen zeugen sogar noch offen sichtbare Mauern von zerstörten historischen Gebäuden. Für den Magdeburger Stadtrat ist nun ein Antrag Thema, in dem es darum geht, ein Grundstück - abseits des bereits diskutierten Prämonstratenserbergs - mit solchen Mauerresten in der Innenstadt mit einem Neubau mit historischer Fassade zu bebauen.

