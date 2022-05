IGS Regine Hildebrandt Magdeburg will mehr Platz für Unterricht

Die Hildebrandt-IGS in Magdeburg wünscht sich mehr Platz - am liebsten in Form eines Verbindungsbaus.

Magdeburg - Mit rund 1100 Schülern ist die Integrierte Gesamtschule „Regine Hildebrandt“ mit Sitz an der Pablo-Neruda-Straße 10 die größte allgemeinbildende Schule im nördlichen Sachsen-Anhalt. Gerade erst wurden weitere Unterrichtsräume in einem Anbau an das für die Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ sanierte Schulgebäude an der Pablo-Neruda-Straße 12 in Betrieb genommen - und doch hat die Schulleitung signalisiert, dass der Platz nicht reicht.