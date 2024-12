In drei Stunden zum Ritterstuhl ohne handwerkliche Vorkenntnisse – geht das? Die Veranstaltungsreihe „Women@Work“ von Hornbach verspricht Frauen ohne Vorkenntnisse ein Erfolgserlebnis. Die Magdeburger Volksstimme-Reporterin Lena Bellon hat teilgenommen und den Test gemacht.

Im Volksstimme-Test: Handwerklicher Abend für Frauen in Magdeburg

Magdeburg - Bohren und dübeln sowie ganz klassisch Ikea-Regale aufbauen klappt in der Regel ganz gut – der Alltag ist, auch mit Hilfe von Youtube-Videos, in großen Teilen gesichert. So richtig handwerklich begabt bin ich jedoch nicht. Einen eigenen Stuhl aus Holz zu bauen, würde ich mir spontan nicht zutrauen. Die Veranstaltungsreihe „Women@Work“, ein Heimwerkerabend nur für Frauen, vom Baumarkt Hornbach verspricht jedoch genau das. Ohne besondere Vorkenntnisse soll Frau dort mit neuem Wissen und einem mit den eigenen Händen gefertigten Produkt den Markt nach drei Stunden wieder verlassen.