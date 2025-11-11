Immer mehr Menschen sind in der Branche im Raum Magdeburg tätig. Wie sieht die Entwicklung in der Region aus? Was sind Gründe für das Wachstum?

Immer mehr Arbeit in Versorgung mit Energie und Wasser im Raum Magdeburg

Stromleitungen und die Silhouette Magdeburgs: Die Branche nimmt an Bedeutung zu.

Magdeburg. - In Sachsen-Anhalts Energie- und Wasserversorgung tut sich was – auch im Raum Magdeburg. Ein Blick auf die Beschäftigtenzahlen zwischen 2018 und 2025 zeigt: Die Branche läuft wie ein gut geölter Motor. Wie sehen die Zahlen aus und was sind die Ursachen?