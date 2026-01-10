weather schneeschauer
Pferdesport im Schnee erleben Schlitten statt Sattel: Winterliche Glücksmomente auf dem Reiterhof in Bülstringen

Wenn Schnee den Alltag lahmlegt, entstehen auf einem Reiterhof im Landkreis Börde besondere Erlebnisse. Eine spontane Idee, generationsübergreifende Pferdeliebe und jede Menge Kinderlachen zeigen, wie vielseitig und lebendig Pferdesport sein kann – auch fernab von Training und Turnierstress.

Von Anett Roisch 10.01.2026, 08:00
Auf dem verschneiten Gelände des Reiterhofes Schlubeck in Bülstringen sitzt Dörte Wohlsdorf hoch zu Ross und zieht die Schlitten durch den frischen Schnee. Ida Leberecht (auf den beiden Schlitten von vorn nach hinten), Greta von Zelewski und Antje Rieke – eingemummelt in warme Kleidung und sichtbar voller Begeisterung – lassen sich von einer Pferdestärke ziehen.
Bülstringen - Während vielerorts das Schneesturm-Chaos für Verkehrsprobleme sorgt, entstehen auf dem Gelände des Reiterhofes der Familie Schlubeck in Bülstringen ganz andere Bilder: winterliche, fast märchenhafte Szenen, die zeigen, wie viel Freude der Pferdesport auch abseits des gewohnten Trainingsalltags bringen kann.