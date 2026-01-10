Auf dem verschneiten Gelände des Reiterhofes Schlubeck in Bülstringen sitzt Dörte Wohlsdorf hoch zu Ross und zieht die Schlitten durch den frischen Schnee. Ida Leberecht (auf den beiden Schlitten von vorn nach hinten), Greta von Zelewski und Antje Rieke – eingemummelt in warme Kleidung und sichtbar voller Begeisterung – lassen sich von einer Pferdestärke ziehen.

Foto: Christin Schlubeck