EIL:
Pferdesport im Schnee erleben Schlitten statt Sattel: Winterliche Glücksmomente auf dem Reiterhof in Bülstringen
Wenn Schnee den Alltag lahmlegt, entstehen auf einem Reiterhof im Landkreis Börde besondere Erlebnisse. Eine spontane Idee, generationsübergreifende Pferdeliebe und jede Menge Kinderlachen zeigen, wie vielseitig und lebendig Pferdesport sein kann – auch fernab von Training und Turnierstress.
10.01.2026, 08:00
Bülstringen - Während vielerorts das Schneesturm-Chaos für Verkehrsprobleme sorgt, entstehen auf dem Gelände des Reiterhofes der Familie Schlubeck in Bülstringen ganz andere Bilder: winterliche, fast märchenhafte Szenen, die zeigen, wie viel Freude der Pferdesport auch abseits des gewohnten Trainingsalltags bringen kann.