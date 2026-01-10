Herbert Pregel fotografiert farbenfrohe und filigrane Blumen und Pflanzen. Ausgestellt hat er seine Werke bereits in Städten wie New York und London. Jetzt präsentiert er seine Bilder in der Haldensleber Kulturfabrik.

Fotografierte Blumen hängen in der Haldensleber Kulturfabrik. Herbert Pregel stellt seine Werke für knapp zwei Monate aus.

Haldensleben - Im verschneiten Januar bringen die Fotografien von Herbert Pregel eine gute Portion Farbe in die weiße Umgebung. Er stellt zum ersten Mal in der Haldensleber Kulturfabrik Bilder aus. Gleich 19 detailreiche Fotografien finden sich an den Wänden des Clubraums im Erdgeschoss wieder.