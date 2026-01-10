weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Finanzen im Landkreis Stendal Schließt sie auch? Bürger bei Stendal fürchten um die Zukunft ihrer Bankfiliale

Nach dem Aus für den Raiffeisen-Baumarkt Goldbeck bangen Bürger um ihre Bankfiliale. Zumal der Überweisungsbriefkasten gerade abgeschafft wurde. Das sagt die VR Plus.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 10.01.2026, 08:10
Nach dem Aus für den Raiffeisen-Baumarkt Goldbeck im Landkreis Stendal zum Jahresende 2025 haben die Bürger Bange, dass auch noch die Bankfiliale (Foto) dicht macht.
Nach dem Aus für den Raiffeisen-Baumarkt Goldbeck im Landkreis Stendal zum Jahresende 2025 haben die Bürger Bange, dass auch noch die Bankfiliale (Foto) dicht macht. Foto: Karina Hoppe

Goldbeck. - Einen Rückzug auf Raten befürchten Bürger aus Goldbeck und Umgebung, was die Genossenschaft VR Plus Altmark-Wendland betrifft. Zum Jahresende hat der Raiffeisen-Baumarkt an der Möllendorfer Chaussee in Goldbeck dicht gemacht, nachdem er im Dezember nur noch donnerstags geöffnet hatte. Droht dem Bank-Standort Goldbeck nun dasselbe Schicksal?