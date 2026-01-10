Nach dem Aus für den Raiffeisen-Baumarkt Goldbeck bangen Bürger um ihre Bankfiliale. Zumal der Überweisungsbriefkasten gerade abgeschafft wurde. Das sagt die VR Plus.

Schließt sie auch? Bürger bei Stendal fürchten um die Zukunft ihrer Bankfiliale

Nach dem Aus für den Raiffeisen-Baumarkt Goldbeck im Landkreis Stendal zum Jahresende 2025 haben die Bürger Bange, dass auch noch die Bankfiliale (Foto) dicht macht.

Goldbeck. - Einen Rückzug auf Raten befürchten Bürger aus Goldbeck und Umgebung, was die Genossenschaft VR Plus Altmark-Wendland betrifft. Zum Jahresende hat der Raiffeisen-Baumarkt an der Möllendorfer Chaussee in Goldbeck dicht gemacht, nachdem er im Dezember nur noch donnerstags geöffnet hatte. Droht dem Bank-Standort Goldbeck nun dasselbe Schicksal?