weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Millionen-Mehrkosten fürs Magdeburger Stadtarchiv: Immer mehr Steuergeld: Sparen kommt uns teuer zu stehen (Kommentar)

Millionen-Mehrkosten fürs Magdeburger Stadtarchiv Immer mehr Steuergeld: Sparen kommt uns teuer zu stehen (Kommentar)

Wenn das Geld fehlt, wird gespart. Die Stadt Magdeburg hat in der Vergangenheit viele Projekte aufgeschoben. Die prekäre Lage im Stadtarchiv zeigt, wie gefährlich dieses Handeln sein kann.

Von Sabine Lindenau 11.10.2025, 07:30
Sabine Lindenau ist Reporterin bei der Volksstimme.
Sabine Lindenau ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Magdeburg. - Das Fundament im Magdeburger Stadtarchiv bröckelt. Im wahrsten Wortsinn, denn es gibt massive Korrosionsschäden an den Stahlstützen im Keller. In Teilen besteht sogar Einsturzgefahr. Ein dramatischer Befund, der die Stadt - und damit uns Steuerzahler - teuer zu stehen kommt.