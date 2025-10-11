Wenn das Geld fehlt, wird gespart. Die Stadt Magdeburg hat in der Vergangenheit viele Projekte aufgeschoben. Die prekäre Lage im Stadtarchiv zeigt, wie gefährlich dieses Handeln sein kann.

Immer mehr Steuergeld: Sparen kommt uns teuer zu stehen (Kommentar)

Magdeburg. - Das Fundament im Magdeburger Stadtarchiv bröckelt. Im wahrsten Wortsinn, denn es gibt massive Korrosionsschäden an den Stahlstützen im Keller. In Teilen besteht sogar Einsturzgefahr. Ein dramatischer Befund, der die Stadt - und damit uns Steuerzahler - teuer zu stehen kommt.