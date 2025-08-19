Der Rückzug des Chip-Riesen Intel aus seiner geplanten Mega-Investition in Magdeburg war eine bittere Nachricht für die Region. Ein Immobilienexperte bewertet die Lage.

Immobilien-Experte blickt für Magdeburg so in die Zukunft

Intel hat sich getrennt - von der Investition in Magdeburg.

Magdeburg. - Mit Intel waren große Hoffnungen verbunden: Wohnungsbau, Kita-Auslastungen, Steuereinnahmen, Jobs und Sponsoring. Nun bewertet ein deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen die Folgen des Rückzuges - und die neuen Chancen.