Nach Intel-Rückzug in Sachsen-Anhalt Immobilien-Experte blickt für Magdeburg so in die Zukunft

Der Rückzug des Chip-Riesen Intel aus seiner geplanten Mega-Investition in Magdeburg war eine bittere Nachricht für die Region. Ein Immobilienexperte bewertet die Lage.

Von Rainer Schweingel 19.08.2025, 06:20
Intel hat sich getrennt - von der Investition in Magdeburg.
Intel hat sich getrennt - von der Investition in Magdeburg.

Magdeburg. - Mit Intel waren große Hoffnungen verbunden: Wohnungsbau, Kita-Auslastungen, Steuereinnahmen, Jobs und Sponsoring. Nun bewertet ein deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen die Folgen des Rückzuges - und die neuen Chancen.