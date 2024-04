Die Kita „Ottos Baumwichtel“ in Magdeburg-Sudenburg hat eine komplette Imkerausstattung erhalten. Was hinter der Aktion der Agrarmarketinggesellschaft steckt.

In dieser Kita in Magdeburg wird jetzt geimkert

Magdeburg - Die Jungen und Mädchen der Kita „Ottos Baumwichtel“ in der Georg-Kaiser-Straße können sich ab sofort als Imker ausprobieren.

Die Bildungseinrichtung aus Magdeburg-Sudenburg hat eine komplette Imkerausstattung erhalten. Hintergrund ist eine Aktion der Agrarmarketinggesellschaft des Landes (AMG) mit Unterstützung von Landwirtschaftsministerium und Imkerverband. Einrichtungsleiter David Biester hatte sich erfolgreich beworben. Als eine von sechs Kitas im Land wurde „Ottos Baumwichtel“ so zur „Imker-Kita“.

Die Kita hat jetzt eine komplette Imkerausstattung. Foto: AMG

„Ausgerüstet mit den neuen Beuten, Zargen, der Honigschleuder und natürlich der Schutzausrüstung können wir für unsere Kinder jetzt die Bedeutung von Bienen und Honig greifbar machen und spannende Einblicke in die Welt der Bienen anbieten“, so Biester in einer Mitteilung. Ein ausgebildeter Imker steht mit Rat und Tat zur Seite. Wenn es gut geht, könnte nach dem Sommer schon der erste Honig geerntet werden.

„Unser Ziel ist es, die Kinder für die Themen Bienen, Natur und Honig zu begeistern und sie dazu zu ermutigen, ein tieferes Verständnis für die große Bedeutung der Tiere in unserem Ökosystem zu entwickeln. Gern darf aus den Kindern später auch der eine oder andere Nachwuchsimker hervorgehen“, erklärt Wolfgang Zahn, Projektmanager der AMG.