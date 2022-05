In Magdeburg beginnt in Kürze der Bau fürs nächste Hochhaus

Jetzt wird es ernst: In der Magdeburger Innenstadt wird das nächste Hochhaus gebaut. Als drittes überragendes Gebäude entsteht es im Nordabschnitt des Breiten Wegs.

Neubau der MWG am Breiten Weg in Magdeburg.

Magdeburg - Einen ersten Spatenstich hatte es im Juli an der Ecke Breiter Weg/Julius-Bremer-Straße in Magdeburg gegeben. Kurz zuvor war damals das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und dann geschah unter den Augen der Öffentlichkeit erst einmal nicht viel. Doch die Planungen und Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, und nun steht fest, wann die Bagger rollen sollen. Das Magdeburger Bauunternehmen Töpel wird hier für die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft deren MWG-Forum mit zwölf Etagen und ein weiteres zurückgesetztes sogenanntes Staffelgeschoss in die Höhe wachsen lassen.