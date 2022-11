In Magdeburg geht Streit um Trainingsplätze für den 1. FCM weiter

Die Stadt Magdeburg plant eine Investition in die Trainingsplätze der Fußballer des 1. FCM. Doch einfach wird das alles nicht, wie die Diskussionen zeigen.

Magdeburg - Die Stadt plant, mehr als sechs Millionen Euro in die Sanierung der Trainingsplätze neben der MDCC-Arena fließen zu lassen. Der Grund: Die Plätze sind in die Jahre gekommen, einige stehen kurz vor der Sperrung. Gerade mit Blick auf die Kunstrasenplätze wäre eine frühere Sanierung aufgrund der veränderten Vorgaben für entsprechende Anlagen angesichts der Gefahren durch den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt nicht möglich gewesen. Nachdem der entsprechende Vorschlag im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport keine Mehrheit bekommen hatte, sollte nun der Finanzausschuss ein Votum abgeben. Auch dort gab es eine Diskussion.