70 Menschen demonstrieren im „Fahrradbus“ für sichere Wege am Magdeburger Schulzentrum Nachtweide. Was sind die Gründe?

Magdeburg. - Rund 70 Menschen haben am Morgen des 16.9.2025 mit einer besonderen Aktion auf ihre Sorgen aufmerksam: Unter dem Titel „Fahrradbus“ radelten sie vom Bahnhof Magdeburg-Neustadt durch die Gröperstraße in die Nachtweide, hielten eine Zwischenkundgebung am Norbertusgymnasium ab und fuhren weiter bis zur Neuen Schule. Organisiert hatte die Aktion die Schülerinitiative „Mehr Sicherheit beim Schulzentrum Nachtweide!“ gemeinsam mit dem ADFC.