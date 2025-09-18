Jugendliche, die gern tüfteln, sind jetzt in Magdeburg gefragt: Die Ingenieurkammer ruft zum Wettbewerb für den Bau eines Dachmodells auf. Unter anderem spielt hier ein Föhn eine Rolle.

Zu den markanten Dächern über Veranstaltungflächen gehört das der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark - hier bei einer Immatrikulationsfeier der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Magdeburg. - Regen, Sonne, Wind? Kein Problem – zumindest dann nicht, wenn die jungen Ingenieurtalente aus Magdeburg und Umgebung ihre kreativen Ideen umsetzen. Unter dem Motto „Arena – gut überDACHt“ ist der Schülerwettbewerb Junior.ING offiziell gestartet. Jahr für Jahr begeistert der Wettbewerb über 6.000 Schüler bundesweit. Auch dieses Mal sind wieder Einfallsreichtum, technisches Know-how und eine gute Portion Tüftlergeist gefragt.