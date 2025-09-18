weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Wettbewerb für Jugendliche: Ingenieure in Magdeburg suchen clevere Ideen für Dach einer Event-Arena

Jugendliche, die gern tüfteln, sind jetzt in Magdeburg gefragt: Die Ingenieurkammer ruft zum Wettbewerb für den Bau eines Dachmodells auf. Unter anderem spielt hier ein Föhn eine Rolle.

Von Martin Rieß 18.09.2025, 06:00
Zu den markanten Dächern über Veranstaltungflächen gehört das der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark - hier bei einer Immatrikulationsfeier der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Zu den markanten Dächern über Veranstaltungflächen gehört das der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark - hier bei einer Immatrikulationsfeier der Hochschule Magdeburg-Stendal. Foto: Matthias Piekacz

Magdeburg. - Regen, Sonne, Wind? Kein Problem – zumindest dann nicht, wenn die jungen Ingenieurtalente aus Magdeburg und Umgebung ihre kreativen Ideen umsetzen. Unter dem Motto „Arena – gut überDACHt“ ist der Schülerwettbewerb Junior.ING offiziell gestartet. Jahr für Jahr begeistert der Wettbewerb über 6.000 Schüler bundesweit. Auch dieses Mal sind wieder Einfallsreichtum, technisches Know-how und eine gute Portion Tüftlergeist gefragt.