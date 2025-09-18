Wettbewerb für Jugendliche Ingenieure in Magdeburg suchen clevere Ideen für Dach einer Event-Arena
Jugendliche, die gern tüfteln, sind jetzt in Magdeburg gefragt: Die Ingenieurkammer ruft zum Wettbewerb für den Bau eines Dachmodells auf. Unter anderem spielt hier ein Föhn eine Rolle.
18.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Regen, Sonne, Wind? Kein Problem – zumindest dann nicht, wenn die jungen Ingenieurtalente aus Magdeburg und Umgebung ihre kreativen Ideen umsetzen. Unter dem Motto „Arena – gut überDACHt“ ist der Schülerwettbewerb Junior.ING offiziell gestartet. Jahr für Jahr begeistert der Wettbewerb über 6.000 Schüler bundesweit. Auch dieses Mal sind wieder Einfallsreichtum, technisches Know-how und eine gute Portion Tüftlergeist gefragt.