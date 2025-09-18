Seit rund 20 Jahren scheint sich das Thema im Stillstand zu befinden. Doch die Gemeinde sagt, sie sei mit der Planung so weit wie noch nie.

So könnte der Radweg an der Chausseestraße zwischen Großmühlingen und Eggersdorf aussehen.

Großmühlingen/Eggersdorf. - Seit rund 20 Jahren warten die Bürger in Eggersdorf und Großmühlingen auf den Radweg zwischen beiden Orten. Doch passiert ist bislang wenig und so bleibt die Chausseestraße für Radfahrer gefährlich. Doch der fehlende Radweg ist nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern auch eine Einschränkung der Selbstständigkeit von Schulkindern und Jugendlichen, die schließlich noch nicht mit dem eigenen Auto sicher von A nach B kommen können.