Historischer Wiederaufbau Dieses Stück altes Magdeburg soll zurückkehren
Mitten in der Magdeburger Innenstadt könnte ein Stück Geschichte sichtbar werden. Der Stadtrat hat den Weg für den Wiederaufbau des Dompredigerhauses und straßenbegleitender Bürgerhäuser geebnet.
Aktualisiert: 10.10.2025, 09:42
Magdeburg. - Ein Stück altes Magdeburg könnte zurückkehren. Der Stadtrat hat mit einem richtungsweisenden Beschluss den Weg dafür freigemacht, den Gouvernementsberg wieder so zu bebauen, wie er vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Im Mittelpunkt steht dabei das alte Dompredigerhaus.