Magdeburgs traditionsreichster Fleischereikette Delikata wird ein einschneidender Sanierungskurs verpasst. Was das für Mitarbeiter bedeutet und welche Filialen erhalten bleiben.

Magdeburg - In der Debatte um die weitere Zukunft der Delikata-Fleischereikette mit Filialen in Magdeburg und Umgebung hat nun der Insolvenzverwalter für Klarheit gesorgt. In einer Mitteilung sprach er Klartext über die weiteren Aussichten für das Unternehmen. Welche Filialen schließen, welche bleiben und wo die Zukunft hinführen soll.