weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Ratten-Problem in Magdeburg-Reform: Neue Maßnahmen und Schilder

EIL
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Einkaufspromenade in Reform Schilder gegen Ratten in Magdeburg: Nächste Maßnahme ergriffen

Das Ratten-Problem in Magdeburg-Reform wird weiterhin bekämpft. Einige Maßnahmen des Plans von Stadt und Bürgerverein wurden schon umgesetzt. Nun folgen weitere. Wohnungsbaugenossenschaften schlagen zusätzlich Alarm.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 16.12.2025, 14:00
Thomas Siegfried, Vorstandsmitglied des Bürgervereins Reform, bringt die Schilder zum Ratten-Problem an der Kosmospromenade in Magdeburg an.
Thomas Siegfried, Vorstandsmitglied des Bürgervereins Reform, bringt die Schilder zum Ratten-Problem an der Kosmospromenade in Magdeburg an. Foto: Bürgerverein Reform

Magdeburg. - Das Ratten-Problem in Magdeburg-Reform soll behoben werden. Das steht seit Herbst 2025 auf dem Plan der Stadt und verschiedener Vereine im Stadtteil. Die ersten Schritte wurden bereits eingeleitet, der Bürgerverein und die AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Reform haben jetzt nachgelegt.