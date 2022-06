Beyendorf-Sohlen Wie der enorme Verkehr in Magdeburgs Süden umgeleitet werden soll

Viele Lkw und Autofahrer rauschen durch den Beyendorf-Sohlener Ortsteil Anker. Was die Stadt dagegen unternehmen will und was sie sonst noch für den Magdeburger Stadtteil tun kann, erklärt Oberbürgermeister Lutz Trümper.