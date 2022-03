Milliarden-Investition Pressekonferenz ab 14 Uhr – Macht Sachsen-Anhalt den Intel-Deal klar?

Zieht Magdeburg am heutigen Dienstag den Hauptgewinn? Am frühen Nachmittag will Chip-Riese Intel bekannt geben, wo er sein neues Chip-Werk baut. Und nach übereinstimmenden Berichten geht die Milliarden-Investition nach Magdeburg. Für 14 Uhr hat die Landesregierung zur Pressekonferenz geladen. Macht Haseloff den Deal dann fix?