Ausstellung in Magdeburg Internationale Kunst und Knospe für Hyparschale werden gezeigt

Fleißig gewerkelt hat Christopher John Smith an der Knospe für die Hyparschale. Am Wochenende soll sie der Öffentlichkeit präsentiert werden: auf einem Hof in Magdeburg-Randau. Auch auf andere berühmte Künstler werden Besucher der Pop-up-Galerie treffen.